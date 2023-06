Calcio: Celta. Esonerato il tecnico Carlos Carvalhal

Arrivato a novembre, non gli è bastato centrare la salvezza VIGO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Nonostante la salvezza raggiunta, il crollo nel finale di stagione (una sola vittoria in undici gare prima del successo decisivo all'ultima giornata sul Barcellona già campione) è stato fatale a Carlos Carvalhal: il Celta Vigo ha deciso di non confermare il tecnico portoghese che era stato ingaggiato lo scorso novembre, a ridosso della sosta per i Mondiali. La squadra ha poi concluso 13esima, ma a soli tre punti dalla zona retrocessione. Carvalhal aveva un altro anno di contratto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 10-Giu-23 14:21