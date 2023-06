Calcio: Francia. Philippe Diallo presidente FFF, eletto con 91% dei voti

Prende il posto del dimissionario Le Graet e guiderà la Federcalcio francese fino al 31 dicembre 2024 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Da presidente ad interim a numero 1 della Federcalcio francese fino al 2024 con il 91.26% dei voti. Un grande successo per Philippe Diallo che aveva già preso il posto alla guida della FFF dopo le dimissioni di Noël Le Graët del 28 febbraio scorso. Il nuovo presidente concluderà il mandato del predecessore fino al termine del 2024, ma ha tutte le carte in regola per presentarsi da grande favorito alle prossime elezioni. "E' un grandissimo onore, ma anche una grande responabilità", le parole di Diallo dopo la sua elezione. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Giu-23 10:34