Calcio: Leeds.Radrizzani vende azioni club,accordo con 49Ers Enterprises

Il maggiore azionista del club ha trovato un accordo per la cessione delle quote LEEDS (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il Leeds United può confermare che è stato raggiunto un accordo tra Aser Ventures e 49ers Enterprises per l'acquisto del club. Entrambe le parti continuano a lavorare sui dettagli e presto verranno forniti ulteriori aggiornamenti. Tutta la nostra attenzione rimane su un rapido ritorno in Premier League". Con queste parole il Leeds, sul proprio sito internet, ha annunciato l'importante novità societaria. Andrea Radrizzani, che nel frattempo lavora per mettere al sicuro la Sampdoria e vivere l'esperienza da patron in Serie A, secondo la BBC ha raggiunto un'intesa da 170 milioni di sterline per vendere le sue quote ai già soci del club, ovvero appunto 49ers Enterprises che nel 2018 aveva il 15% delle quote per poi portarla al 44% nel 2021. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Giu-23 10:49