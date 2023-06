Calciomercato: Manchester City. Stampa, anche l’Arsenal su Cancelo

Secondo la stampa spagnola c'è anche il Barcellona sull'ex Juve e Inter LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco non ha esercitato l'opzione di acquisto per Joao Cancelo, ma non è detto che non rientri in corsa cercando un accordo diverso dalle prime cifre pattuite. Al momento l'ex Juve e Inter è a tutti gli effetti un giocatore del Manchester City con cui ha un contratto fino al 2027, ma secondo i tabloid britannici ha rotto con Pep Guardiola e non rientra più nei piani del club campione d'Inghilterra. Tra l'altro le offerte non mancano e se secondo la stampa spagnola c'è il Barcellona che sta lavorando per portarlo alla corte di Xavi, per gli inglesi di Football Transfers l'Arsenal ha già avviato positivamente i contatti con il giocatore e anche con i Citizens. La richiesta è di 53 milioni di euro, l'offerta dei "gunners" di 40 ma si lavora per trovare un punto di incontro. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 10-Giu-23 13:36