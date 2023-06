Volley: Nations League donne. Scelte le azzurre per la seconda week

L'Italia del ct Mazzanti a Hong Kong per affrontare Bulgaria, Dominicana, Olanda e Cina ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per la seconda week di Volleyball Nations League femminile. L'Italia del ct Davide Mazzanti volerà ad Hong Kong per affrontare, nella Pool 3 della fase intercontinentale di VNL 2023, Bulgaria (14 giugno alle ore 11:00 italiane), Repubblica Dominicana (15 giugno alle ore 14:30 italiane), Olanda (17 giugno alle ore 11:00 italiane) e Cina (18 giugno alle ore 14:30 italiane). Al termine di quattro giorni di intenso e proficuo lavoro fisico e tecnico, il ct azzurro ha scelto le 14 atlete che prenderanno parte alla lunga trasferta asiatica (da Hong Kong la nazionale si trasferirà poi direttamente a Bangkok). Palleggiatrici: Francesca Bosio e Giulia Gennari. Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual. Schiacciatrici: Alice Degradi, Sofia D'Odorico, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi. Centrali: Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi, Federica Squarcini. Liberi: Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale. In serata Marina Lubian, Sarah Fahr, Francesca Villani e Sara Panetoni si trasferiranno a Milano per proseguire la preparazione con la Nazionale Seniores B attualmente al lavoro al Centro Pavesi. Infine, anche Ekaterina Antropova è stata invitata dalla Federazione Italiana Pallavolo a partecipare agli allenamenti della Nazionale Seniores B presso il Centro Pavesi di Milano. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 10-Giu-23 13:46