Calcio: Nazionale. Retegui visita museo del calcio di Coverciano

L'attaccanre era in compagnia della sua famiglia. FIRENZE (ITALPRESS) – Una visita inaspettata al Museo del Calcio di Coverciano. Questa mattina l'attaccante della nazionale italiana, Mateo Retegui, in compagnia della sua famiglia ha visitato il museo del calcio ripercorrendo la storia della nazionale azzurra attraverso i cimeli custoditi nella struttura. Il centravanti azzurro è in raduno al centro tecnico federale per preparare le finali di Nations League. Nelle sue due prime apparizioni in azzurro avvenute lo scorzo marzo, Retegui è andato a segno entrambe le volte, sia all'esordio contro l'Inghilterra che nella sfida di Malta. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gbn/gm/red 11-Giu-23 16:16