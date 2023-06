Moto2, al Gp d’Italia Acosta precede Arbolino

Terzo posto per lo statunitense Jake Dixon SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – Pedro Acosta (Kalex) ha vinto il GP d'Italia di Moto2 sul circuito del Mugello. Il pilota spagnolo, con il tempo di 35'38"328 ha preceduto l'italiano Tony Arbolino (Kalex) di 6"194. Terzo posto per lo statunitense Jake Dixon, quarto lo spagnolo Aron Canet (Kalex) a 8"847. Al quinto posto ha tagliato il traguardo Celestino Vietti, protagonista di una bella rimonta. Sesto posto per Alonso Lopez (Boscoscuro, +10"852), settimo un coraggioso Filip Salac (+13"994) che ha resistito nonostante problemi all'anteriore da metà gara. completano la top ten Gonzalez (8°), Chantra (9°) e Garcia (10°). Gara caratterizzata dalla fuga di Pedro Acosta che, a metà gara, ha preso subito 4 secondi di vantaggio su Arbolino ed 8 su Canet conservando il vantaggio fino alla fine. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 11-Giu-23 13:05