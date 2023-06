Motocross, Prado vince in Germania ed è sempre più leader del mondiale

Il suo avversario Herlings non ha preso parte a gara 2 dopo una caduta ROMA (ITALPRESS) – Jorge Prado (GasGas) è il vincitore del Gp di Germania, nona tappa della stagione 2023 del Mondiale di motocross. Lo spagnolo dopo il successo in gara 1 si è ripetuto in gara 2 allungando così il proprio vantaggio in classifica a quota 453 punti nei confronti del suo principale avversario Jeffrey Herlings (Ktm) che rimane fermo a 386. L'olandese non ha neppure preso parte a gara 2 in seguito alla caduta che in gara 1 aveva spianato la strada a Prado. L'olandese della Yamaha Glenn Conldenhoff conquista la seconda posizione, mentre lo spagnolo della Honda Ruben Fernandez chiude terzo. Alberto Forato, protagonista di una caduta alla partenza di gara 2, è il migliore degli italiani con il sesto posto finale. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 11-Giu-23 18:09