MotoGp, Marini “Felice per il quarto posto al Mugello”

L'italiano deve rinviare il sogno di salire sul podio SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – "Sono felicissimo per il quarto posto, totalmente inaspettato. Quando sei terzo vorresti salire sul podio… quando Zarco mi ha passato ho fatto di tutto ma non riuscivo a tenere stretta la manopola per i soliti problemi alla mano. A fine gara ho fatto subito ghiaccio. Negli ultimi giri ho dovuto rallentare, mi dispiace tanto perché il podio sarebbe stato un sogno. Ringrazio i tifosi, spettacolari, per essere venuti qua". Lo ha affermato, a Sky, Luca Marini della Ducati targata Mooney VR46 Racing Team, quarto al Mugello. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 11-Giu-23 16:28