MotoGp, Martin “Bagnaia al Mugello impressionante”

Lo spagnolo si è piazzato alle spalle di Bagnaia al Gp d'Italia SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) – "Oggi ho faticato molto di più per tenere il passo di Pecco. Negli ultimi giri 4 giri è stata davvero dura. E' stato un podio fantastico, non vedo l'ora di affrontare le prossime gare, questa era difficile". Lo ha dichiarato, Jorge Martin, secondo al termine del MotoGP del Mugello. "Ho deciso di correre con la soft. La media non ha funzionato, l'ho provata solo nelle FP1. La gomma ha tenuto 11 giri, poi ho provato a finire come ho potuto. E' stata una gara difficile, portare a casa un secondo posto è stato magnifico" ha continuato Martin. "Pecco qui al Mugello impressiona. Lui ha un passo in più, dobbiamo capire come avvicinarci. In particolare sul T2 sembrava su un'altra pista…" ha chiuso Martin. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 11-Giu-23 16:09