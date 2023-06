Ritmica, Raffaeli chiude con 5 ori gli Assoluti di Folgaria

Baldassarri, Dragas e Sella incantano nelle finali Assolute ROMA (ITALPRESS) – Si è conclusa anche la seconda giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, individuali e d'Insieme. Asso piglia tutto al PalaGhiaccio di Folgaria l'agente della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, allenata a Fabriano da Julieta Cantaluppi. La campionessa del Mondo in carica e vice campionessa d'Europa completa l'en plein conquistando, dopo l'All around di ieri, i quattro titoli di specialità. Per l'azzurra di Chiaravalle quindi sono cinque ori in totale, in uno strapotere schiacciante. A più di un mese dalla Coppa del Mondo di Milano (diretta su La7, domenica 23 alle ore 14.00), la Raffaeli sembra non avere limiti, in una continua crescita tecnica che, al momento, non trova rivali o limiti. Al suo fianco, calatasi apparentemente nel ruolo di seconda guida, Milena Baldassarri che conquista altri tre argenti (cerchio, palla, nastro) e un bronzo (clavette). In totale sono cinque le medaglie che si porta a casa, sommando anche l'argento nel Completo per la migliore ginnasta italiana ai Giochi di Tokyo. Ma è a Parigi che è rivolto già lo sguardo dei piccoli attrezzi federali e su quella strada sarà un piacere scoprire volti nuovi o ritrovarne di conosciuti, in un movimento che si autoalimenta, a livelli sempre più alti. E così brilla non solo l'argento della friulana dell'Udinese Tara Dragas alle clavette ma anche il suo bronzo al cerchio, così come i due bronzi a palla e nastro – entrambi sopra i 30 punti – della milanese della Forza e Coraggio Viola Sella, già terza miglior étoile nell'All Around di ieri. – foto: ufficio stampa FGI (ITALPRESS). pc/com 11-Giu-23 12:57