Tennis, Matteo Arnaldi finalista al torneo di Heilbronn

L'azzurro ha battuto in semifinale lo spagnolo Martinez ROMA (ITALPRESS) – Matteo Arnaldi ha raggiunto la finale del challenger di Heilbronn. L'azzurro ha battuto ai quarti per 1-6, 6-4, 7-5 lo spagnolo Jaume Munar (81). Il match, sospeso venerdi sera sul punteggio di 5 pari al terzo, è ripreso questa mattina e si è concluso dopo appena due game. In semifinale Arnaldi ha poi sconfitto lo spagnolo Pedro Martinez (135) per 7-6(4), 7-5 e ha conquistato così la sesta finale Challenger in carriera. Con questo risultato salirebbe fino a numero 83 del mondo. Se dovesse vincere il titolo in Germania, sfiorerebbe l'ingresso nei top 70. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 11-Giu-23 12:28