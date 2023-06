Calcio: Berlusconi. Abodi “Lascia un vuoto enorme”

Il ministro per lo sport e i giovani: "Una brutta notizia per la nostra nazione" ROMA (ITALPRESS) – "Brutta notizia per la nostra nazione. Ho tante sensazioni, uomo incredibile, un combattente che sembrava non dovesse arrendersi mai. Faccio fatica a immaginare che sia mancato, si è sempre avuta la sensazione che lui avesse una qualche risorsa in più che gli consentiva di attraversare una vita ricca di avvenimenti, anche avversi, di fronte ai quali ha sempre avuto la forza di reagire". Cosi Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, commenta la scomparsa di Silvio Berlusconi a margine dell'evento "Special Olympics" al Salone d'onore del Coni. "L'uomo di sport è sempre molto orientato alla vittoria, lascia un vuoto enorme al Paese cosi come nell'ambiente sportivo che ha qualificato con la sua presenza. Anche quando è uscito dal Milan lo ha fatto con dolore per il modo in cui ha interpretato la sua funzione, ed ha ripreso con ambizione e umiltà dal Monza. Lascia eredità difficile, grande riconoscimento all uomo, nonostante tutto quello che gli è stato fatto pesare", conclude Abodi. – Foto Image – (ITALPRESS). spf/gm/red 12-Giu-23 11:57