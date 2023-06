Calcio: Berlusconi. Sacchi “Ha cercato di migliorare Italia e sport”

L'ex allenatore del Milan: "E' stato un grande personaggio, non sempre compreso" MILANO (ITALPRESS) – "Provo un grande dispiacere. E' stato un grande personaggio, generoso, che ha cercato di migliorare l'Italia e lo sport, ma non sempre è stato compreso". Così all'Italpress Arrigo Sacchi traccia un breve ricordo di Silvio Berlusconi nel giorno della sua scomparsa. "L'avevo chiamato qualche giorno fa, ma non sono riuscito a parlargli", ha aggiunto Sacchi. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/mc/red 12-Giu-23 11:35