Libera la potenza: La stazione di alimentazione Growatt INFINITY 1300 LFP arriva in Europa

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 12 giugno 2023 /PRNewswire/ — Growatt ha annunciato oggi la disponibilità di INFINITY 1300 in Europa. Questa stazione di alimentazione è dotata di una capacità di ricarica rapida, una funzione UPS affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una durata di 10 anni.

INFINITY 1300 è un generatore a energia solare con capacità di 1382 Wh e uscita di 1800 W. Dotata di batterie LiFePO4 per una durata prolungata, INFINITY 1300 può funzionare in modo efficiente fino a 10 anni, rendendola perfetto per il backup domestico di emergenza, il campeggio e la vita “fuori rete”. Con la tecnologia dell’inverter bidirezionale, consente una rapida ricarica; richiede solo 1 ora per ricaricarsi dallo 0% all’80%. Con un ingresso solare massimo di 800 W e un’efficienza MPPT del 99%, INFINITY 1300 ottimizza l’uso della luce solare e fornisce 2,5 ore di ricarica solare. Inoltre, la sua funzione UPS fornisce un’alimentazione costante per mantenere i dispositivi cruciali funzionanti senza interruzioni. Che si tratti di famiglie che si preparano per un viaggio in campeggio quest’estate o di clienti alla ricerca di ispirazione durante la stagione dei festival, INFINITY 1300 è in vendita per tutti.

“Siamo certi che questa nuova soluzione di alimentazione portatile sarà ben accolta dai clienti europei, che ne riconoscono il design ingegnoso, la qualità dei prodotti e l’eccellente supporto del servizio clienti”, ha dichiarato Lisa Zhang, vicepresidente del marketing di Growatt, “Sia che si affianchi alla serie tradizionale di impianti fotovoltaici Growatt come soluzione aggiuntiva, sia che la si utilizzi come fonte di energia portatile indipendente per esterni, INFINITY 1300 soddisfa tutte le esigenze e non solo. Continueremo ad ampliare la nostra presenza in Europa in modo socialmente responsabile, aiutando gli utenti a prendere una decisione informata sul percorso giusto verso la sostenibilità”.

Da oggi al 25 giugno, i clienti possono risparmiare in modo significativo facendo acquisti sui siti web ufficiali di Growatt (UE

/DE/

UK). Prezzato inizialmente a € 1 399 (£ 1349), INFINITY 1300 è offerto a un prezzo scontato di € 1319 (£ 1279), con uno sconto di € 80 (£ 70).

Informazioni su Growatt

Growatt, un nuovo player del settore energetico riconosciuto a livello mondiale, è stato scelto da oltre 3 milioni di sostenitori dell’energia pulita in tutto il mondo sin dal 2011. Con un focus sul campo della generazione e dello stoccaggio di energia pulita e della digitalizzazione, Growatt offre soluzioni intelligenti per tutte le esigenze, consentendo l’autonomia energetica per tutti. In quanto pioniere nel settore, Growatt ha accumulato anni di esperienza e dispone della tecnologia leader per supportare energia pulita più intelligente e affidabile per individui, famiglie e aziende. Fare clic qui per saperne di più sulle stazione di alimentazione portatili Growatt.

