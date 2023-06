Tennis: Atp. Djokovic torna in vetta, Arnaldi irrompe al 72° posto

Il serbo scalza Alcaraz dalla testa della classifica, Sinner stabile in nona piazza ROMA (ITALPRESS) – Cambio al vertice nei Pepperstone ATP Rankings. Il trionfo al Roland Garros, che l'ha reso il campione Slam più titolato di sempre e l'unico ad aver vinto tutti i major almeno tre volte, ha riportato Novak Djokovic in vetta alla classifica. Grazie al suo 23esimo successo negli Slam, il serbo inizierà la sua 388ma settimana da numero 1 del mondo con 420 punti di vantaggio su Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in semifinale. E' la terza volta quest'anno che Djokovic occupa la prima posizione nel ranking ATP, la seconda dopo aver vinto un major. A febbraio, dopo il trionfo all'Australian Open, era diventato il tennista, uomo o donna, con più settimane all'attivo da numero 1 del mondo superando il record di 377 settimane di Steffi Graf. A questo punto, a settembre 'Nole' potrebbe diventare il primo a raggiungere le 400 settimane in vetta alla classifica. In casa Italia, continua l'ascesa di Matteo Arnaldi. Il sanremese, grazie al successo ad Heilbronn, il suo quarto titolo Challenger in carriera dopo Francavilla al Mare nel 2022, Tenerife e Murcia quest'anno, il ligure passa da numero 106 del mondo a 72. Jannik Sinner è stabile al nono posto, Lorenzo Musetti sale di un gradino ed è 17esimo, Matteo Berrettini ne scende uno ed è 21esimo. Sette posti in più per Lorenzo Sonego, ora 41esimo. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 12-Giu-23 09:18