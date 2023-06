Tennis: Atp Next Gen Race. Musetti sul podio, altri 2 azzurri in top 20

Tra i migliori under 21 della classifica anche Cobolli e Nardi ROMA (ITALPRESS) – Archiviato il Roland Garros è tempo di una nuovo aggiornamento della Pepperstone ATP Next Gen Race. Il secondo Slam dell'anno non ha infatti solo visto il trionfo da record di Novak Djokovic, ha anche fornito anche alcune indicazioni sull'andamento dei migliori tennisti Under 21 a caccia di un posto nelle Finals di fine anno (sede da stabilire al termine del quinquennio milanese). Tra loro spicca il percorso a Parigi di Lorenzo Musetti, che si è confermato come il terzo giocatore Next Gen sia in termini di risultati sia di ranking spodestando immediatamente Arthur Fils. Il carrarino si è infatti imposto come il giocatore della Race giovanile arrivato più in fondo di tutti nel main draw francese alle spalle solo del danese Holger Rune (n.2 della classifica U21) e dell'allora n.1 del mondo e leader indiscusso della classifica Carlos Alcaraz. É stato proprio lo spagnolo ad estromettere nel quarto turno Musetti, che si presentava come testa di serie numero 17, interrompendo una striscia di risultati frutto del gran tennis messo in mostra che lo ha portato a non cedere alcun set nelle prime tre uscite, tra cui la vittoria sul n.14 del seeding Cameron Norrie. Il classe 2002 toscano è adesso atteso dall'impegno green sull'erba del '250' di Stoccarda, mentre sarà il Challenger di Perugia il campo di battaglia dell'italiano meglio posizionato dopo di lui nel ranking Next Gen. Flavio Cobolli ha infatti condiviso con Musetti la sconfitta per mano del futuro semifinalista Alcaraz, un incontro a cui il romano è però arrivato superando per la prima volta in carriera le qualificazioni di uno Slam confermando così il settimo posto nella classifica U21. Subito dopo Cobolli, tra gli italiani in top-20 c'è Luca Nardi, che nel tabellone cadetto parigino si è arreso invece al primo turno al ben più esperto cileno Tabilo. Il 19enne di Pesaro ha così compiuto un passo indietro rispetto all'ultimo aggiornamento del ranking piazzandosi sul 14esimo posto della Pepperstone ATP Next Gen Race. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 12-Giu-23 14:06