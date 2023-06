Tennis: Torneo Makarska. Paolini spreca 6 match point, titolo a Sherif

L'azzurra si arrende in finale all'egiziana ma festeggia il suo nuovo best ranking ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini ha finito per cedere 2-6 7-6(6) 7-5 contro l'egiziana Mayar Sherif in finale nel "Makarska Open", torneo WTA 125 (l'equivalente dei Challenger maschili più prestigiosi) sui campi in terra rossa della città croata sulla costa dalmata. Tra la 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.53 WTA, e la 27enne del Cairo, n.54 del ranking, non c'erano precedenti. Paolini, avanti 5-2 nel secondo set e 5-3 nel terzo, ha mancato complessivamente sei match point. Grazie ai punti conquistati in terra croata, l'azzurra festeggia il nuovo best ranking al numero 42. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 12-Giu-23 09:20