Tennis: Wta. Swiatek sempre più regina, Cocciaretto prima azzurra

Best ranking per la 22enne di Fermo e per Paolini, "crolla" Trevisan. ROMA (ITALPRESS) – Dopo il sucesso al Roland Garros, la polacca Iga Swiatek è sempre più la regina del ranking Wta, aggiornato oggi. La 22enne di Varsavia, per la terza volta regina di Parigi, ha 928 punti di vantaggio sulla bielorussa Aryna Sabalenka, la campionessa degli Australian Open, semifinalista all'ombra della Tour Eiffel, che ribadisce il primato personale. Sul gradino più basso del podio sale la vincitrice di Roma, la kazaka Elena Rybakina, che guadagna una posizione e sigla un nuovo "best ranking". Stabile la francese Caroline Garcia, quarta, che eguaglia il "best ranking", davanti alla statunitense Jessica Pegula, quinta, con due posizioni in meno rispetto a quindici giorni fa. A ruota la tunisina Ons Jabeur, sesta, che fa un passo avanti scavalcando l'altra statunitense Coco Gauff, settima. All'ottavo posto c'è sempre la greca Maria Sakkari, che precede la ceca Petra Kvitova, nona: la 33enne mancina di Bilovec era rientrata in top ten (all'indomani della vittoria a Miami) dopo oltre un anno e mezzo, lei che vanta un primato personale di numero 2 siglato il 31 ottobre del 2011. Una new-entry chiude l'elite mondiale: si tratta della brasiliana Beatriz Haddad Maia, semifinalista al Roland Garros, che guadagna quattro posizioni e sigla il primato personale. Saluta invece la top ten, almeno momentaneamente, la russa Daria Kasatkina, questa settimana undicesima. Da segnalare le 27 posizioni guadagnate in un colpo solo dalla finalista del Roland Garros, la ceca Karolina Muchova ("best ranking" per la 26enne di Olomuc, ora numero 16), e le 119 recuperate dall'ucraina Elina Svitolina, passata dal numero 192 al gradino 73 grazie ai quarti sulla terra rossa parigina (dove l'ex numero 3 Wta era in gara con il ranking protetto a seguito della maternità). In casa Italia, invece, piccola rivoluzione nella classifica mondiale femminile. Ci sono due best ranking e una nuova numero uno azzurra, mentre sono sempre sei le italiane tra le prime cento. La nuova leader tricolore è Elisabetta Cocciaretto: grazie al terzo turno al Roland Garros la 22enne di Fermo guadagna tre posizioni, sale al numero 41 e firma il "best ranking". Alle sue spalle, staccata di una sola posizione (ma con lo stesso numero di punti) c'è Jasmine Paolini, finalista nel Wta 125 di Makarska (con ben 6 match-point mancati), che fa un balzo di 11 posizioni, sale al numero 42 e firma anche lei il primato personale. Scivola indietro di dieci posti, invece, Camila Giorgi, che a Parigi non ha difeso i punti degli ottavi di finale del 2022 e che scende al numero 47. Fa quattro passi avanti, invece, Lucia Bronzetti, che risale al numero 61, subito davanti a Martina Trevisan, numero 63: la 29enne mancina di Firenze, in non perfette condizioni fisiche, non ha confermato la semifinale al Roland Garros dello scorso anno (uscita subito di scena per mano di Svitolina) e ha perso in un colpo solo 39 posizioni. Ne guadagna invece quattro Sara Errani – la 35enne di Massa Lombarda ha ritrovato la top cento a inizio marzo, dopo quattro anni e quattro mesi -, ora numero 69. Questa la top ten della nuova classifica Wta: 1. Iga Swiatek (Pol) 8940 (–) 2. Aryna Sabalenka (Blr) 8012 (–) 3. Elena Rybakina (Kaz) 5090 (+1) 4. Caroline Garcia (Fra) 5025 (+1) 5. Jessica Pegula (Usa) 4905 (-2) 6. Ons Jabeur (Tun) 3961 (+1) 7. Coco Gauff (Usa) 3435 (-1) 8. Maria Sakkari (Gre) 3272 (–) 9. Petra Kvitova (Cze) 3102 (+1) 10. Beatriz Haddad Maia (Bra) 2910 (+4) Così le italiane: 41. Elisabetta Cocciaretto 1100 (+3) 42. Jasmine Paolini 1100 (+11) 47. Camila Giorgi 1079 (-10) 61. Lucia Bronzetti 902 (+4) 62. Martina Trevisan 897 (-39) 69. Sara Errani 838 (+4) 111. Lucrezia Stefanini 620 (-5) 185. Nuria Brancaccio 380 (-10) 267. Matilde Paoletti 252 (+2) 308. Camilla Rosatello 208 (-24) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 12-Giu-23 14:09