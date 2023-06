Calcio: Argentina.Messi”In Qatar mio ultimo Mondiale,Guardiola numero 1″

"Vedremo cosa succederà, ma al momento non penso di esserci nel 2026", dice il campione del mondo PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – "Non credo che ci saranno altri Mondiali, quello vinto in Qatar è stato il mio ultimo torneo, poi vedremo come andranno le cose in futuro, ma al momento la situazione è questa". Lionel Messi, in Cina con l'Albiceleste campione del mondo, ribadisce, in un'intervista a Titan Sports, che non pensa di esserci nel 2026 nella kermesse iridata in programma in Messico, Stati Uniti e Canada. Il nuovo giocatore dell'Inter Miami ringrazia gli appassionati cinesi per l'accoglienza e, parlando della finale di Champions League vinta dal Manchester City, si sofferma su Guardiola: "Ci sentiamo spesso, ha dimostrato di essere il miglior allenatore del mondo", ha detto l'ex Barça e Psg che non pensa di fare l'allenatore in futuro, pur non escludendo nulla. – foto Image – (ITALPRESS). ari/red 13-Giu-23 17:07