Calcio: Nations League. Immobile “Ci crediamo e vogliamo fare bene”

L'attaccante azzurro e capitano della Lazio: "E' un appuntamento importante, siamo pronti" COVERCIANO (ITALPRESS) – "E' un appuntamento importante, ci crediamo e vogliamo fare bene. Siamo pronti". Lo ha detto l'attaccante dell'Italia e della Lazio Ciro Immobile, in vista della semifinale di Nations League di giovedì sera contro la Spagna, ad "Azzurri Live", la diretta social da Coverciano con i calciatori della Nazionale. Al suo fianco, Lorenzo Pellegrini, centrocampista azzurro e della Roma, che ha ribadito l'amicizia tra i due capitani nonostante la rivalità cittadina: "Io e Ciro siamo sempre stati grandi amici, fuori dal campo non è un problema. Tra noi due il rispetto manca mai, anche se si cerca sempre di vincere: in campo vorrei battere anche mia mamma, figurarsi un amico…". "Proprio perché siamo capitani, il rispetto non deve mai mancare e poi dobbiamo essere da esempio", ha aggiunto la punta campana. I due, poi, si sentono anche complementari dal punto di vista calcistico. Pellegrini: "Per il mio gioco, che si sviluppa sempre tra le linee, lui è un attaccante perfetto per come si muove". Immobile: "Ci completiamo, lui ha una visione di gioco a 360 gradi e sa sempre dove mettere la palla, e questo per un attaccante è il top". Una doppia candidatura nemmeno troppo velata in vista di giovedì sera. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 13-Giu-23 11:54