Calciomercato: L’Arsenal vuole Rice, il West Ham chiede oltre 100 mln

I Gunners vicini al 24enne centrocampista della Nazionale inglese. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Declan Rice è sempre più nel mirino dell'Arsenal. Lo riporta "The Guardian", precisando che le trattative fra i Gunners e il West Ham, proprietario del cartellino del centrocampista della Nazionale inglese, 24enne, vanno avanti da alcuni giorni. L'Arsenal avrebbe offerto all'altro club londinese circa 90 milioni di sterline per acquistare il giocatore ma il West Ham avrebbe chiesto di inserire nell'affare diversi bonus, in modo da arrivare a più di 100 milioni di sterline, ovvero oltre 116 milioni di euro. Secondo i media britannici, l'operazione dovrebbe andare presto in porto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 13-Giu-23 11:34