Calcio: Nations League.Bastoni non parte per Olanda,convocato Buongiorno

Il difensore dell'Inter fermato da un attacco febbrile, al suo posto il giocatore del Torino FIRENZE (ITALPRESS) – Alessandro Bastoni non fare parte dei 23 di Roberto Mancini per la final four di Nations League. Alla vigilia della semifinale con la Spagna in programma domani sera a Enschede, in Olanda, il difensore dell'Inter ha saltato la seduta di stamane a Coverciano e non partirà con i compagni a causa di un attacco febbrile che non lo rende disponibile per i prossimi impegni. Al suo posto è stato inserito nella lista Uefa il difensore Alessandro Buongiorno che aveva già preso parte al pre-raduno in Sardegna della scorsa settimana. Il calciatore del Torino si aggregherà al gruppo azzurro in tarda serata direttamente a Enschede. 14-Giu-23 14:22