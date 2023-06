Calciomercato: Aston Villa. Nico Williams obiettivo numero uno

Il club inglese pronto a pagare una clausola di 50 milioni per strapparlo all'Athletic ROMA (ITALPRESS) – Nico Williams è l'obiettivo numero uno dell'Aston Villa di Unai Emery. Ad assicurarlo è 'Marca', secondo cui il club inglese sarebbe disposto a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni di euro pur di assicurarsi il 20enne esterno spagnolo dell'Athletic Bilbao, in scadenza nel 2024. Emery voleva già assicurarsi Nico Williams nel mercato invernale, ma il nazionale spagnolo, che ha già avuto un'offerta di rinnovo dal club basco, ha preferito aspettare la fine della stagione per prendere una decisione sul suo futuro. Futuro che sembra ormai segnato: per lui ci sarebbe appunto la Premier e l'Aston Villa, che gli avrebbe assicurato un contratto da sette milioni di euro l'anno. Nico Williams, costretto a saltare le Finals di Nations League per una distorsione al ginocchio, sarebbe comunque la seconda scelta di Emery, che avrebbe voluto il 'blanco' Marco Asensio, destinato ormai al Psg. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Giu-23 10:18