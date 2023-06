De La Fuente “Spagna e Italia simili, è un’opportunità storica”

Il ct della Roja: "Siamo privilegiati, ci giochiamo un titolo in due partite" ROMA (ITALPRESS) – "Ci giochiamo un titolo in due partite. Ci aspetta una grande partita contro l'Italia e siamo privilegiati, perché possiamo vincere un trofeo". Il ct della Spagna, Luis de la Fuente, mette nel mirino gli azzurri di Roberto Mancini alla vigilia della semifinale di Nations League, primo di due step obbligati per mettere in bacheca l'ambita manifestazione. "Giocare contro l'Italia è una festa per noi e bisogna ringraziare quanto fatto dai giocatori e dai precedenti allenatori – spiega il 62enne tecnico della Roja, che dopo il Mondiale ha preso il posto di Luis Enrique – Sono molto positivo, la squadra sta facendo passi in avanti, a poco a poco. Di sicuro, saremo all'altezza del compito. Prima di ogni partita penso sempre che per me sia l'ultima e domani affronteremo così anche questa gara". La pressione e la vittoria, per il ct delle 'Furie Rosse, debbono appartenere al bagaglio della sua nazionale: "Non puoi pretendere di pretendere. C'è il potenziale per vincere qualsiasi titolo, ma devi rispettare i tuoi rivali. L'Italia è una squadra molto simile a noi, vive lo stesso processo di consolidamento di un'idea. Sono sicuro però che possiamo fare qualcosa di molto importante. Questa è un'opportunità storica, so cosa ho tra le mani". La Spagna può vantare due campioni d'Europa con il Manchester City come Rodri e Laporte: "Sono due grandi professionisti, hanno lavorato separatamente e poi con il resto del gruppo. È impossibile che abbiano più motivazione di loro, ho fiducia assoluta in loro". De la Fuente, che non si sbilancia troppo in chiave formazione, da' però una precisa indicazione tattica: "Giocheremo sempre con un centravanti, con profili diversi, ma con un nove. Crediamo che Dani Olmo possa dare un grande contributo ed è per questo che è con noi". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Giu-23 12:46