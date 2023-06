Volley: Nations League Donne. Azzurre superano Bulgaria per 3-0

Seconda vittoria per l'Italia di Mazzanti nel torneo, domani sfida alla Dominicana ROMA (ITALPRESS) – Esordio vincente dell'Italvolley femminile a Hong Kong nella seconda giornata della Pool 3 della Nations League. Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno superato sul parquet del Coliseum la Bulgaria per 3-0 con questi parziali: 25-17, 25-19, 25-23. Per la Nazionale, reduce dalla Pool 1 di Antalya chiusa con una vittoria e 3 sconfitte, si tratta di un'affermazione che rilancia le ambizioni azzurre in ottica Finals. Domani la sfida alla Repubblica Dominicana (ore 14.30). – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 14-Giu-23 12:48