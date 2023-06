Doppietta per Zalazar Martinez, titolare il romanista Vina. ROMA (ITALPRESS) – A Montevideo, all'Estadio Centenario, l'Uruguay ha battuto in amichevole, per 4-1, il Nicaragua. A segno per la Nazionale "Celeste" due volte Zalazar Martinez, Arezo e Brian Rodriguez. Per gli ospiti rete della bandiera firmata da Coronel. Nell'Uruguay titolare il romanista Matias Vina. I padroni di casa hanno fallito un rigore con Arezo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 15-Giu-23 10:43