Calciomercato: Napoli. Stampa, Bayern pronto a pagare clausola per Kim

Per il difensore sudcoreano i bavaresi verserebbero circa 70 milioni di euro. BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Kim Min-jae è sempre più nel mirino del Bayern Monaco. Il club tedesco, secondo quanto riporta la "Bild" è pronto a pagare la clausola rescissoria prevista nel contratto che lega il difensore sudcoreano al Napoli. Tale clausola, pari a circa 70 milioni di euro, deve essere onorata entro i primi 15 giorni di luglio ed è valida solo per l'estero. Sul nome di Kim hanno espresso un giudizio favorevole Rummenigge, Tuchel e Hoeness. In alternativa al difensore del Napoli i bavaresi avrebbero pronta anche la carta Pau Torres. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 15-Giu-23 12:19