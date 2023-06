Basket: Trentino Cup. Azzurri in gara con Turchia, Cina e Capo Verde

Iniziata la vendita dei biglietti per le gare del 4 e del 5 agosto. ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale azzurra di basket riparte da Trento. Dopo dieci giorni di training camp a Folgaria, i ragazzi allenati da coach Gianmarco Pozzecco si trasferiranno a Trento per partecipare all'ottava edizione della Trentino Basket Cup, che si giocherà il 4 e il 5 agosto alla BLM Group Arena. Saranno le prime fatiche in vista della FIBA World Cup di fine agosto. Gli azzurri giocheranno la semifinale venerdì 4 agosto contro la Turchia, nazionale allenata da coach Ergin Ataman, per due volte vincitore dell'Eurolega con l'Efes. L'altra semifinale si giocherà, sempre il 4 agosto, tra la Capo Verde del "centrone" del Real Madrid Walter Tavares e la Cina di coach Sasha Djordjevic. Sabato 5 agosto le finali. I biglietti delle partite di questa manifestazione sono in vendita a partire dalle 10 di oggi e saranno acquistabili: online sul circuito Vivaticket, in tutti i punti Vivaticket nazionali e presso l'Aquila Store di Corso del Lavoro e della Scienza a Trento. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 16-Giu-23 12:03