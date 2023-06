Judo: Grand Slam Astana. Vittorie per le azzurre Scutto e Giuffrida

La napoletana e la romana trionfano rispettivamente nei -48 e nei -52 kg. ROMA (ITALPRESS) – È cominciato nel migliore dei modi il sesto Grand Slam stagionale per la Nazionale azzurra di judo. La prima giornata di gare alla Barys Arena di Astana (in Kazakistan), infatti, ha sancito ben due podi per i colori azzurri. Assunta Scutto e Odette Giuffrida hanno centrato il primo posto rispettivamente nei -48 kg e nei -52 kg. Per loro, oltre al titolo, anche tanti punti preziosi per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici Estivi di Parigi2024, nell'ultimo evento con punteggio dimezzato. Le portacolori italiane, dopo aver conquistato la Pool A, si sono comportante egregiamente anche nella fase finale della rispettiva categoria di peso. La napoletana ha vinto per ippon la semifinale contro Kristina Dudina. In finale, poi, si è reso necessario il Golden Score per la numero tre del ranking che, sulla delicata situazione di due ammonizioni per parte, è riuscita a schienare l'ostica spagnola Laura Martinez Abelenda. La romana, invece, nel penultimo atto ha avuto la meglio nei confronti dell'azera Gultaj Mammadalyieva, caduta al Golden Score per somma di ammonizioni. Nel gold medal match, poi, il lottato successo ai punti contro la giapponese Ryoko Takeda, contro cui aveva perso l'unico precedente. Sempre nei -48 kg, infine, da segnalare il buon quinto posto di Francesca Milani, che nella finale per il terzo posto si è arresa ai punti contro l'uzbeka Khalimajon Kurbonova. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/com 16-Giu-23 15:02