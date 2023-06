Tennis: Torneo ‘s-Hertogenbosch. Sinner si ferma nei quarti di finale

L'altoatesino si è arreso in due set al finlandese Ruusuvuori ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner si ferma nei quarti di finale del torneo di 's-Hertogenbosch, Atp 250 in scena sull'erba olandese con un montepremi di 750.950 euro. Il 21enne tennista altoatesino, n.9 Atp e secondo favorito del tabellone, si è arreso per 6-3 6-4, in un'ora e 21 minuti di gioco, al finlandese Emil Ruusuvuori, 42esimo del ranking. Per un posto in finale, Ruusuvuori se la vedrà con l'olandese Tallon Griekspoor, sesta forza del seeding, che si è imposto per 4-6 6-3 6-4 sull'australiano Alex de Minaur. Derby tutto australiano nell'altra semifinale tra il lucky loser Rinky Hijikata e Jordan Thompson, che hanno eliminato, rispettivamente, lo statunitense Mackenzie McDonald per 5-7 6-3 6-1 ed il francese Adrian Mannarino per 5-7 7-6(2) 6-2. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 16-Giu-23 18:23