Basket: Europei donne. L’Italia prepara la sfida col Belgio

Lardo "Dovremo mettere in campo la stessa energia vista contro l'Israele". TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Domani la Nazionale femminile di basket torna in campo per il terzo e ultimo impegno della prima fase del Women's Eurobasket 2023: a Tel Aviv, le azzurre sfidano il Belgio alle 14.15 italiane (diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport) per cercare di ottenere il miglior piazzamento del girone B. In ogni caso l'Italia non può chiudere al quarto posto, la classifica sarà decisa dall'esito delle partite di domani. Queste le quattro possibilità: Italia vince e Israele (opposto alla Repubblica Ceca) vince, Italia prima nel girone. Italia vince e Israele perde, Italia prima se vince con più di 23 punti di scarto, altrimenti seconda. Italia perde e Israele vince, Italia seconda se Israele batte la Repubblica Ceca con meno di 37 punti di scarto, altrimenti terza. Italia perde e Israele perde, Italia terza. "Dopo la bella reazione di ieri, certamente abbiamo acquisito fiducia e ora siamo pronti per giocare una grande partita, perché solo con una grande partita possiamo avere qualche speranza di impensierire una squadra solida ed esperta come il Belgio", ha detto il ct azzurro, Lino Lardo. "Dovremo mettere in campo la stessa energia vista ieri con Israele e sporcare la fluidità del loro attacco con qualche accorgimento tattico. Il girone è ancora aperto, va sfruttata la scia emotiva dopo la vittoria di ieri", ha aggiunto Lardo. Nelle prime due giornate, il Belgio si è confermata una delle squadre più in forma del Women's EuroBasket: le Red Cats sono imbattute e viaggiano a 96 punti di media, tirando col 45% da 3 e il 60% da due. La stella di un organico che comunque vanta tante "punte" è certamente Emma Meesseman, centro del Fenerbahce al momento top scorer dell'Europeo con 23.5 punti di media davanti a Cecilia Zandalasini (21.5). L'ultimo precedente tra le due Nazionali lo scorso giugno a Melilla in occasione di un torneo amichevole: le azzurre si imposero 77-60 ma i due organici erano profondamente diversi da quelli che calcheranno domani la Shlomo Arena. Nessun problema fisico per le azzurre, che si sono allenate oggi: domani per Olbis André sarà la presenza numero 50 con la maglia della Nazionale. Lo spareggio si gioca poi lunedì contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 l'eventuale trasferimento a Lubiana, dove si giocherà la fase finale. Le prime sei squadre dell'Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell'EuroBasket Women. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 17-Giu-23 15:07