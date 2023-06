Calcio: Nations League. Raspadori “Questo ciclo può avere un seguito”

L'attaccante del Napoli: "La maglia dell'Italia è sempre speciale". ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – Gli azzurri scaldano i motori in vista della finale per il terzo posto della Nations League, in programma domani pomeriggio a Enschede, in Olanda. L'Italia affronterà, alle 15, i padroni di casa Orange e dovrebbere esserci spazio diversi giocatori della "linea verde" nell'undici che schiererà Roberto Mancini. "Tocca a noi giovani in campo dare risposte e dimostrare che questo ciclo può avere un seguito. Dobbiamo fare del nostro meglio nei rispettivi club e poi fare le stesse cose in Nazionale. Dopo la felicità dell'Europeo e il ko nelle qualificazioni per i Mondiali abbiamo maturato tanta esperienza. Qui nel gruppo azzurro ci sono tanti calciatori esperti: per noi giovani è sempre bello essere qui, con questa maglia", ha detto l'attaccante del Napoli Giacomo Raspadori. "L'azzurro è sempre un sogno per ogni ragazzino che comincia a giocare a calcio. Quando si ha la fortuna di indossare questa maglia si cerca sempre di fare il massimo", ha aggiunto Raspadori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 17-Giu-23 16:44