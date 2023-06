Calcio: Psg.Salta accordo con Nagelsmann,Thiago Motta candidato numero 1

L'attuale allenatore del Bologna è molto apprezzato da Nasser Al-Khelaifi PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Julian Nagelsmann non allenerà il Psg. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri L'Equipe, spiegando che l'accordo tra le parti non è stato trovato e che sia il club che il tecnico tedesco hanno deciso di interrompere le trattative. Il Paris Saint Germain, dunque, continua a cercare il sostituto di Galtier (sembrava destinato al Napoli che poi ha scelto Rudi Garcia) e, sempre secondo il sito del quotidiano parigino, adesso il candidato numero 1 è l'attuale allenatore del Bologna, Thiago Motta, un profilo sempre seguito da Nasser Al-Khelaifi che lo apprezzava da calciatore quando era il capitano della squadra e che adesso lo vorrebbe riportare a Parigi come tecnico. Secondo gli spagnoli di Marca ci sarebbero anche le piste che portano a Luis Enrique e Xabi Alonso, ma anche il giornale madrileno sottolinea che l'italo-brasiliano del Bologna rappresenta la prima scelta per la proprietà. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 17-Giu-23 10:25