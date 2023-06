Secondo L'Equipe prolungamento di un anno per il difensore in scadenza nel 2023 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Koffi Djidji rinnova con il Torino fino al 2024. Secondo il sito del quotidiano francese L'Equipe il club granata e il difensore franco-ivoriano, ex Nantes, hanno prolungato di un anno l'accordo in scadenza nel 2023. Per il giocatore, scrive L'Equipe, anche un sostanziale aumento dell'ingaggio. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 17-Giu-23 12:53