Volley: Nations League donne. L’Italia batte l’Olanda 3-2

Terzo successo consecutivo per le azzurre, ultimo impegno contro la Cina. ROMA (ITALPRESS) – Altra vittoria per l'Italvolley femminile, impegnata a Hong Kong nella Pool 3 della Nations League. Le azzurre del ct Davide Mazzanti, al Coliseum, hanno battuto per 3-2, con parziali 22-25 25-22 25-21 18-25 19-17, l'Olanda. L'Italia ha così calato un tris di successi, dopo le vittorie su Bulgaria e Repubblica Dominicana. Si tratta di un terzo successo di fondamentale importanza in chiave classifica generale per le ragazze di Mazzanti, che sono ora rientrate definitivamente in corsa per un posto nelle Finals. L'affermazione odierna, frutto di gioco, carattere e forza mentale, è giunta dopo aver annullato alle olandesi due match-ball. Decisiva nel finale del match il capitano azzurro Myriam Sylla. Domani l'ultimo impegno al Coliseum di Hong Kong contro le imbattute padrone di casa della Cina. Fischio di inizio fissato per le 14.30 italiane, in diretta su Sky Sport canale 252. "Credo che in cambio palla siamo riusciti a fare quello che con continuità stiamo allenando. Abbiamo attaccato bene i quattro spazi che vogliamo e di questo sono molto contento", ha dichiarato il ct Mazzanti a fine gara. "In muro in difesa invece dobbiamo migliorare. Ci manca qualità e ordine, a volte manca il primo tocco a volte il secondo e quindi su questo aspetto abbiamo grande margine. Chiaro che ora è giunto il momento di migliorare anche in questa partita dopo partita. Abbiamo chiaramente speso tanto, in vista della Cina dobbiamo metterci nella condizione di giocare la miglior pallavolo possibile e pertanto saranno ore di recupero e valutazione dello stato fisico delle ragazze", ha aggiunto Mazzanti. "Conosciamo bene la Cina e dopo aver recuperato proveremo a capire come essere efficaci domani. La classifica al momento è corta, so che basta pochissimo per vincere e perdere una partita. Anche noi oggi abbiamo rischiato di perdere per dettagli e un po' tutte le partite sono così per cui è presto per parlare di classifica perché a questo livello nessuno ti perdona niente", ha concluso il ct azzurro. – foto Image – (ITALPRESS). pdm/red 17-Giu-23 14:43