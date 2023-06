Basket: Europei donne. Azzurre ko contro Belgio, Italia agli spareggi

Per le ragazze allenate da Lardo altra possibilità per accedere ai quarti. TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Sconfitta onorevole e indolore per la Nazionale femminile al Women's EuroBasket: a Tel Aviv le azzurre sono state battute 72-64 dal Belgio nell'ultimo impegno del girone B. Domani le ragazze allenate da Lino Lardo scenderanno in campo per lo spareggio che vale un posto per la fase finale di Lubiana (in Slovenia). L'avversaria dell'Italia (e l'orario della gara) si conoscerà solo in serata: per le azzurre ci sarà una tra Lettonia, Grecia e Montenegro. La migliore marcatrice delle azzurre è stata Olbis Andre, alla sua presenza numero 50 in Nazionale, con 17 punti. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini a quota 11 e Jasmine Keys (10). "Partita dura, come ci aspettavamo che fosse. Per vincerla avremmo dovuto mantenere per 40 minuti la stessa intensità nelle due metà campo e invece un paio di passaggi a vuoto nell'ultimo quarto ci sono stati fatali. Abbiamo giocato alla pari contro una squadra di prima fascia come il Belgio, siamo in crescita e domani vogliamo dimostrarlo vincendo lo spareggio che ci farebbe volare a Lubiana per la fase finale", ha affermato, a fine gara, Lino Lardo. Il ct azzurro conferma lo starting five utilizzato contro Israele (Santucci, Spreafico, Zandalasini, Keys, Andrè) e nel primo quarto le azzurre tengono testa alle Red Cats con autorità: Olbis ne mette 11 in 10', dall'altra parte è sempre Meesseman a fare la differenza con punti e assist. Il primo allungo del Belgio arriva in avvio di secondo quarto, sul 30-24 segnato da Mununga sul quinto assist di Meesseman e poi col gioco da tre punti di Vanloo (38-28 al 15'), la replica Azzurra non si fa attendere con i 6 punti di Pan e l'appoggio di Verona (41-39). L'ennesima magia di Meesseman manda le squadre al riposo sul 43-39. Le percentuali si abbassano nel terzo periodo, l'Italia torna avanti con Zandalasini (49-48), pronta la replica dall'arco ancora di Meesseman ma Cubaj chiude il quarto con l'appoggio che vale la nuova parità a quota 54. Il 9-0 messo insieme dalle Azzurre a cavallo degli ultimi due quarti ci spinge al massimo vantaggio (58-54) ma il contro-parziale del Belgio, che poi si rivela decisivo (13-3), è opera quasi esclusiva di Julie Vanloo, alla fine 23 punti e 5/9 dall'arco. La partita si chiude sul tecnico fischiato a Zandalasini, il Belgio festeggia il primo posto e l'Italia con ogni probabilità sarà terza. Ma è domani che si decide il destino del nostro Europeo. Le prime sei squadre dell'Europeo accedono al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi. Se la Francia dovesse chiudere fuori dalle prime 6, al Pre-Olimpico si qualificherebbero solo le prime 5 dell'EuroBasket Women. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 18-Giu-23 17:02