Calcio: Brasile. Stampa, per la Federazione Ancelotti sarà il nuovo ct

Lo riferisce l'emittente "Tv Globo" RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Nonostante dalla Spagna alcuni quotidiani, tra cui "Marca", assicurino che non lascerà il Real Madrid, in Brasile sono certi invece che Carlo Ancelotti sarà il nuovo ct della Selecao. Secondo "TV Globo", la Federcalcio verdeoro dà ormai per sicuro l'ingaggio del tecnico italiano. Resterebbe da definire ancora quando Ancelotti firmerà, ma "la Cbf dà per scontato che sarà lui il nuovo ct". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 18-Giu-23 13:37