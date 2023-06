Calcio: Euro U.21. Cittadini “Possiamo puntare in alto”

"La Francia? Forte, ma vogliamo dimostrare di esserlo anche noi" FIRENZE (ITALPRESS) – "Siamo molto fiduciosi perché sappiamo che la Francia è una grande squadra ma vogliamo dimostrare che anche noi lo siamo e sicuramente non ci tiriamo indietro". Lo ha detto il difensore Giorgio Cittadini nel corso di una conferenza stampa a Tirrenia, dove l'Under 21 di Nicolato sta preparando il prossimo Europeo di categoria. Prima avversaria, la Francia. "Per diventare un grande gruppo qui siamo a buon punto, direi che lo siamo già", ha aggiunto Cittadini. A chi gli ha chiesto se la presenza nella rosa di big quali Tonali, Scalvini e Gnonto, aumenti la pressione sulla squadra, ha risposto così: "Non credo si debba parlare di pressione, è anche una cosa di orgoglio e bella che ci siano qui giocatori che giocano già ad alti livelli e sono venuti a dare una mano, vuol dire che dobbiamo davvero puntare in alto in questo Europeo". Quanto al futuro, Cittadini ha ammesso che "mi piacerebbe un sacco restare un altro anno a Modena pero' vorrei puntare anche piu' in alto e vedere se riesco a competere a livelli piu' alti". Cittadini nell'ultima stagione è stato in prestito dall'Atalanta al Modena e la sua situazione di mercato deve essere ancora definita. In vista del prossimo Europeo, a livello personale, "la paura non la calcolo neanche perché sono uno a cui piace affrontare nuove esperienze e dimostrare quanto vale – ha assicurato -. Non mi tirero' indietro se avro' l'occasione di dimostrare quanto valgo, e anzi non vedo l'ora di dimostrare a tutti quanto valgo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xb8/fsc/red 18-Giu-23 14:09