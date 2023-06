Calcio: Nations League. Mancini “Vittoria di prestigio, bene i giovani”

"Abbiamo sperimentato soluzioni di gioco interessanti", dice il ct ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – "Vittoria di prestigio, abbiamo fatto bene nel primo tempo faticando un po' nella ripresa". Lo ha detto Roberto Mancini, commissario tecnico dell'Italia che ha analizzato ai microfoni della Rai la vittoria per 3-2 contro l'Olanda nella finale per il terzo e quarto posto della Nations League: "Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene, facendo fatica nella ripresa, complice una grande stanchezza da parte di tutti i giocatori – ha aggiunto -. Abbiamo sperimentato soluzioni di gioco interessanti, cambiando anche gli esterni nel secondo tempo inserendo Chiesa e Zaniolo. Giovani come Buongiorno e Frattesi hanno fatto molto bene, il futuro è loro". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xi6/fsc/red 18-Giu-23 17:25