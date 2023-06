Calciomercato: ManUtd. Stampa, pronta offerta da 52 mln per Pickford

Ten Hag a caccia del sostituto di De Gea, piace il portiere dell'Everton LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Manchester United è pronto a sborsare 45 milioni di sterline, poco più di 52 milioni di euro, per assicurarsi Jordan Pickford, portiere dell'Everton e della Nazionale inglese. Lo scrive lo "Star on Sunday" sottolineando che Pickford è in cima alla lista di Erik ten Hag alla luce delle difficoltà a rinnovare il contratto di David de Gea, in scadenza il 30 giugno. De Gea, 32 anni, ha per il momento rifiutato l'offerta al ribasso dei Red Devils per i prossimi due anni. Per la porta dello United si è parlato negli ultimi giorni anche dell'interista Andrè Onana, che piace anche al Chelsea. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/red 18-Giu-23 11:12