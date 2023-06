Motomondiale: Pedrosa in pista come wildcard nel Gp di San Marino

Per lo spagnolo terza uscita in sella alla RC16 dopo il ritiro nel 2018 SAN MARINO (ITALPRESS) – Riecco Dani Pedrosa. In sella alla KTM RC16 il 37enne spagnolo disputerà in qualità di wildcard anche il weekend del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini in programma dall'8 al 10 settembre dopo l'ottimo settimo posto conquistato a Jerez. Pedrosa ha vinto 31 gare in MotoGP conquistando 112 podi e firmando il miglior tempo a Jerez nella P1 del Gran Premio MotoGP Guru by Gryfyn di Spagna a fine aprile. Pedrosa ha guidato la RC16 con una nuova configurazione arrivando settimo. Assieme allo spagnolo al Misano World Circuit "Marco Simoncelli" saranno presenti anche Brad Binder e Jack Miller: questa per Pedrosa sarà la terza uscita in sella alla RC16 dopo essersi ritirato alla fine del 2018. Nel 2021 è arrivato decimo nel GP di Stiria al Red Bull Ring in Austria. Dani prenderà parte anche al secondo e ultimo test IRTA di metà stagione in programma sempre a Misano nel lunedì post gara. In carriera a Misano vanta due vittorie e quattro podi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). fsc/com 18-Giu-23 11:50