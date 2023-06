Sciarra “La Corte è di tutti, la sua indipendenza deve essere garantita”

ROMA (ITALPRESS) – «L'amministrazione della giustizia ispirata a criteri di imparzialità e sobrietà rappresenta un pilastro dello stato di diritto. Lo ripetono costantemente le due Corti europee, facendo sentire la loro voce da Lussemburgo e da Strasburgo. Per questo mi colpisce molto nelle parole del Presidente il richiamo a una 'proficua interlocuzione', che comporta anche a quel livello capacità di ascolto. L'ascolto, che impariamo a praticare nei nostri rapporti privati, diviene una dote irrinunciabile quando si opera al servizio delle istituzioni, perché è prova di immedesimazione nelle finalità delle istituzioni stesse; è insieme un esercizio di modestia e di forza». Così la presidente della Corte Costituzionale, Silvana Sciarra, in un'intervista a La Repubblica. L'anno prossimo ci sono quattro giudici che arrivano a fine mandato e alla domanda se sia preoccupata perchè la maggioranza di destra potrebbe eleggere solo membri della Consulta a sua immagine, risponde: «Non mi permetterei di entrare nei criteri di scelta dei giudici di nomina parlamentare. Il fatto che la Costituzione suggerisca un quorum così alto – tre quinti dopo la terza votazione, quorum che non scende mai nelle votazioni successive – è evidentemente un'indicazione. Significa che i giudici devono essere scelti per la loro 'rappresentatività trasversale'. Vuol dire che non devono appartenere ad alcuna componente politica del Parlamento che li esprime, ma dovrebbero portare nel collegio un patrimonio di competenza, di indipendenza e di professionalità. Comunque la Costituzione prevede, come è noto, una composizione mista, dove solo cinque giudici sono di nomina parlamentare. Quindi già la composizione mista è una garanzia di pluralismo». «Mi riferisco – sottolinea la Presidente Sciarra – al pluralismo delle personalità, dei punti di vista. Come cittadina, oltre che come presidente della Corte, io mi augurerei che questo equilibrio di competenze, professionalità e di indipendenza fosse assicurato anche in futuro. È la grande ricchezza di un organo di garanzia. Enzo Cheli – vice presidente emerito della Consulta – diceva che la Corte "si ferma prima della politica" e che nasce come "uno snodo elastico tra le due sfere", tra la giurisdizione e la politica. È uno scritto nel 1966 ma quanto è attuale!». «Proprio sulla scorta del caso polacco, il tema dell'indipendenza della magistratura è diventato uno dei temi centrali nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Fra i valori fondanti dell'Unione europea c'è lo Stato di diritto e l'indipendenza dei giudici è la precondizione – lo scrive la Corte di Lussemburgo – per accedere ai valori della democrazia. Le due cose si intersecano profondamente. La Corte polacca nel 2021 ha avuto un gesto di totale ribellione nei confronti della supremazia del diritto europeo, ma anche questo principio è nel trattato dell'Unione europea che gli Stati membri sottoscrivono». Questa supremazia è importante «perché la nostra è un'unione di Stati e deve reggersi su questo collante. Se viene meno questo viene meno la stessa Unione. L'altro pilastro è il riconoscimento del ruolo della Corte di giustizia di Lussemburgo, che è sovrana nell'interpretazione del diritto dell'Unione. La corte polacca ha messo in discussione questi punti e il contrasto con la Corte di Lussemburgo non si è ancora concluso. Un problema simile si pone anche per l'Ungheria». In merito al dibattito su una "presunta allergia ai controlli di questa maggioranza", la Presidente Sciarra commenta «sono animata da uno spirito positivo e non voglio vedere derive autoritarie. Non spetta a me esprimere giudizi politici, parlo da un punto di vista tecnico, che riflette anche la posizione della dottrina. Facciamo l'esempio dell'ufficio parlamentare di bilancio: è un'istituzione attiva in altri paesi europei, in osservanza del Trattato. In Italia è originata da una legge costituzionale del 2012 che introduce il pareggio di bilancio in Costituzione. Nasce con una funzione di controllo, come organo indipendente. L'indipendenza, infatti, come criterio guida, vale non solo per le magistrature, ma anche per le autorità di garanzia, con le quali ci vuole un dialogo e un confronto. È il cuore della separazione dei poteri su cui si basano gli equilibri democratici. C'è solo da guadagnare nell'ascolto e nella collaborazione». Ed in riferimento al ddl Calderoli sull'autonomia differenziata, «non sono preoccupata e non do consigli a nessuno – dice la Presidente Sciarra -. Certo è vero che alla Corte giungono molti ricorsi in via principale, ovvero azioni intraprese prevalentemente dallo Stato che impugna leggi regionali. E cosa si impara da questa giurisprudenza? La Corte, specie dopo la riforma del Titolo V, ha segnato dei punti di equilibrio fra centro e periferia. È chiaro che la tutela della salute è un diritto da tutelare al massimo, richiamando un principio forte e "bello" come quello di solidarietà. C'è una solidarietà fra cittadini ma c'è anche una solidarietà tra Regioni quando si tratta di garantire un bene collettivo sancito dalla Costituzione». Sulla maternità surrogata, «non entro in un progetto all'esame del Parlamento. Voglio precisare che la Corte non si è mai occupata di maternità surrogata; la frase che lei ricordava è un inciso di una sentenza in cui, nel trattare del riconoscimento del figlio naturale nato attraverso maternità surrogata, si stigmatizza questa pratica per il possibile sfruttamento della donna e perché lesiva della sua dignità. La Corte cerca di trattare in modo uguale i diritti dei figli nati da coppie dello stesso sesso. In Italia si fronteggia questo dilemma, che non sta a me sciogliere ma al legislatore. Possiamo immaginare che vengano trattati in modo diverso i nati? Partiamo da questi due fatti: sono "nati" e sono "in Italia"». «Su questa scelta il legislatore si dovrà misurare perché sono soggetti bisognosi di tutela, anzi sono tra i soggetti più fragili perché non hanno scelto come venire al mondo – dichiara la Presidente Sciarra -. La Consulta si è preoccupata di individuare un perimetro per tutelare questi soggetti titolari di diritti umani. Per esempio, il diritto all'identità, che per un "nato" deriva dalla presenza di un nucleo famigliare. La Corte dei diritti dell'uomo non si spinge a dire che tipo di famiglia debba essere quella che accoglie il nato, lasciando agli stati ampio margine di apprezzamento». «L'articolo 29 della Costituzione riconosce la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio". Poi però c'è l'articolo 2 con cui la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Le formazioni sociali costituiscono altri esempi di nuclei famigliari. La Corte non può ridefinire il concetto di famiglia scolpito nell'articolo 29, ma la stessa Costituzione prevede altre formazioni sociali in cui possono essere tutelati i diritti della persona». E in merito al dibattito su riforme istituzionali e presidenzialismo, dice «quella del Presidente della Repubblica, nella Costituzione e nel contesto istituzionale italiano, è una figura molto originale, presente ma discreta, garante dell'unità nazionale in tutti i consessi, incluso quello europeo, con una presenza critica, mai succuba. A me, come cittadina, piacerebbe che non venisse toccato questo ruolo di un presidente con poteri che non sono soltanto di rappresentanza, ma sono di orientamento anche rispetto al ruolo dell'Italia nei consessi europei», sottolinea la Presidente Sciarra.