Tennis: Torneo Birmingham. Paolini subito fuori

La toscana si fa rimontare e perde in tre set contro Magda Linette BIRMINGHAM (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Per un set e mezzo Jasmine Paolini accarezza la prospettiva della prima vittoria contro una Top 20 sull'erba. Ma alla distanza la toscana si è arresa alla polacca Magda Linette al primo turno del "Rothesay Classic", Wta 250 da 259.303 dollari in corso sui campi in erba di Birmingham. La polacca ha chiuso 3-6 7-5 6-4 e al prossimo turno affronterà Katie Boulter, che ha appena festeggiato il primo titolo Wta a Nottingham, o la cinese Lin Zhu. Nei quarti, poi, possibile uscontro con Elisabetta Cocciaretto che affronterà all'esordio la testa di serie numero 7 Shuai Zhang. In tabellone anche Camila Giorgi, che chiude il programma del Centrale contro Venus Williams. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 19-Giu-23 16:10