Volley: A1 donne. Scandicci completa reparto opposti con Diop

L'ex Cuneo diventa così la principale alternativa ad Antropova FIRENZE (ITALPRESS) – La Savino Del Bene Scandicci ha annunciato di aver completato il reparto opposti con l'acquisizione delle prestazioni sportive di Bintu Diop, giocatrice classe 2002 che nella prossima stagione farà parte del roster messo a disposizione di coach Massimo Barbolini. La 21enne, alta 194 cm, sarà la principale alternativa ad Ekaterina Antropova nel ruolo di opposto. L'atleta, nativa Castelfranco di Sotto (PI), nell'ultima stagione ha indossato la maglia della Cuneo Granda S.Bernardo, scendendo in campo in 28 partite tra regular season e play off. In 72 set disputati la schiacciatrice belga ha realizzato 176 punti, 14 muri vincenti e 7 ace. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 19-Giu-23 12:55