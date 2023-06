Calcio: Simone Inzaghi in videocollegamento con allievi Master Uefa Pro

Inzaghi ha parlato delle proprie esperienze in panchina e delle sue idee tattiche. FIRENZE (ITALPRESS) – Dopo aver alzato in questo 2023 la Supercoppa italiana e la Coppa Italia, è andato ad un passo dal trionfo in Champions League, sconfitto soltanto in finale dal Manchester City: l'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, è intervenuto questa mattina al corso per allenatori UEFA Pro, per tenere una lezione in videoconferenza. "Mi fa molto piacere potermi confrontare con voi" ha esordito il tecnico nerazzurro in collegamento, rivolgendosi agli allievi. Inzaghi ha parlato delle proprie esperienze in panchina, delle sue idee tattiche e della composizione dello staff, in un dibattito introdotto dal docente della Scuola Allenatori, Mario Beretta, e proseguito con le domande dei corsisti. Il cosiddetto 'Master' è il livello formativo più alto riconosciuto a livello europeo per un allenatore e la sua conseguente qualifica – in caso di esito positivo degli esami finali – consente di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai massimi campionati. Tra i corsisti del Master sono presenti i campioni del mondo Marco Amelia, Andrea Barzagli e Daniele De Rossi, oltre all'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, e al match analyst della Nazionale italiana, Simone Contran. Presente anche il match analyst della stessa Inter, Filippo Lorenzon. Questo l'elenco completo degli allievi ammessi a seguire le lezioni: Marco Amelia, Alberto Aquilani, Andrea Barzagli, Luca Belingheri, Vincent Cavin, Simone Contran, Manuel Cordeiro, Emilio De Leo, Daniele De Rossi, Daniele Di Donato, Francesco Farioli, Daniele Gastaldello, Manuel Iori, Abdoulay Konko, Filippo Lorenzon, Antonio Nocerino, Raffaele Palladino, Matteo Paro, Bruno Trocini, Felice Tufano e Gennaro Volpe. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 20-Giu-23 12:01