Calciomercato: Real. Ecco Joselu “Indossare questa maglia un orgoglio”

L'attacante spagnolo, reduce dal successo in Nations League, arriva alla corte di Ancelotti. MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Joselu, splendido protagonista durante le finali della Nations League con la maglia della Spagna, è stato presentato questa mattina come nuovo rinforzo del Real Madrid. "Ho sognato per tanto tempo questo giorno. Ho sempre desiderato di tornare qui: è uno dei giorni più felici della mia vita. Ringrazio il presidente, Ancelotti e anche l'Espanyol. Indossare questa maglia è un orgoglio. Hala Madrid", ha detto l'attaccante iberico, 33enne nato a Stoccarda, che torna in blancos (dove aveva giocato nella stagione 2011-2012) in prestito dalla squadra biancoblù di Barcellona. Il giocatore ha scelto la maglia numero 14: resta dunque libera la 9, lasciata da poco da Karim Benzema. Per questo i tifosi del Real continuano a sognare un imminente arrivo alla corte di Ancelotti di Kylian Mbappé. "Tutti i madridisti sono contenti, perché torna un giocatore delle nostre giovanili. So bene che momento sia questo per Joselu. Ha sfondato nel mondo del calcio con il lavoro e il talento", ha detto invece il presidente delle merengues, Florentino Perez. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 20-Giu-23 12:07