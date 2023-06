Casa: ecco Immovare.it, prima agenzia immobiliare online che la vende su abbonamento

(Adnkronos) – Debutta sul mercato del real estate italiano Immovare.it, la prima agenzia immobiliare online che punta tutto sulla subscription economy, grazie a un modello di business innovativo e scalabile, con l’obiettivo di cambiare le logiche dell’intermediazione immobiliare, ancora oggi poco flessibili e trasparenti.

Fondata nel 2022 da Domenico Miccione, agente immobiliare con una lunga esperienza alle spalle, la startup sa cogliere l’opportunità di miglioramento e si lancia sul mercato con un modello economico che porta al tavolo flessibilità e convenienza. Immovare.it punta a semplificare la compravendita immobiliare rendendola sicura ed efficiente come un bonifico online, con l’obiettivo di abbattere il muro di incertezza tipico di questo processo tortuoso, garantendo a compratori e venditori più strumenti, più controllo e più garanzie nella trattativa.

Avvalendosi della cosiddetta ‘economia della fiducia’, Immovare.it offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento per il tempo necessario a vendere casa, senza pagare ulteriori provvigioni: ogni piano di abbonamento ha un prezzo mensile fisso, proporzionato agli strumenti che offre e prevede una prova gratuita di 30 giorni. Più servizi sono compresi, più diventa facile e veloce vendere casa e la provvigione viene pagata solo da chi compra, e soltanto a vendita conclusa. Il venditore può dunque affidarsi a Immovare.it per tutto il processo di compravendita, che gestirà tutte le fasi in completa trasparenza e garantendo pieno controllo al proprietario.

Immovare.it, che si avvale di un network di agenti immobiliari sparsi sul territorio, prevede anche servizi aggiuntivi, vantaggiosi sia per chi vende sia per chi compra casa, tra cui una valutazione istantanea dell’immobile, un simulatore che calcola il risparmio generato dall’abbonamento alla piattaforma e analisi di mercato comparative.

“Siamo entusiasti di lanciare Immovare.it, perché vogliamo dare una spinta al mercato immobiliare”, afferma Domenico Miccione, founder di Immovare.it.

“Coltiviamo l’ambizione di ‘immovare’, cioè innovare il real estate, sia in relazione all’offerta commerciale, rendendola economica ed elastica, sia in relazione alla sicurezza e alla trasparenza, grazie all’utilizzo di tecnologie a disposizione dei clienti, che siano individui, famiglie, aziende o istituzioni nonché dei professionisti del settore che ci supportano. Il nostro tratto distintivo è l’utilizzo della subscription economy: i driver che ci hanno spinto a proporre questa formula innovativa sono principalmente la possibilità di mantenere costi contenuti, l’accessibilità e la personalizzazione del servizio”, conclude Miccione.