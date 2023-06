ROMA (ITALPRESS) – Il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge per il rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. I voti favorevoli alla fiducia posta dal governo sono stati 103, quelli contrari 72 e un astenuto. Il provvedimento, gia' approvato dalla Camera, e' ora legge. -foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS). mgg/red 20-Giu-23 13:45