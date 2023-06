Motomondiale: Gp Olanda. Marquez “Raccogliere dati utili prima di pausa”

Lo spagnolo della Honda: "Ad Assen per dimenticare il duro week-end in Germania" ROMA (ITALPRESS) – Il Team Repsol Honda arriva in Olanda per l'ultimo round prima della pausa estiva: Marc Marquez torna dopo aver saltato il Gran Premio in Germania con Iker Lecuona al suo fianco, mentre Joan Mir continua il suo recupero. "Arrivo ad Assen cercando di lasciarmi alle spalle il duro weekend in Germania – spiega Marquez – Abbiamo un'altra gara prima della pausa estiva e l'obiettivo è raccogliere molti dati utili per gli ingegneri in modo che possano lavorare nelle prossime settimane. Questo è l'obiettivo per il fine settimana, dobbiamo mantenere la calma e affrontare il fine settimana con un piano chiaro". "Prima di tutto voglio augurare a Joan tutto il meglio per la sua guarigione – le parole di Lecuona – Sono entusiasta di unirmi di nuovo alla squadra, è un vero onore. Assen è un circuito che mi piace, ho ottenuto il mio primo podio nel Mondiale Superbike lì, quindi spero di poter fare un altro buon fine settimana come a Jerez. Mi sto ancora riprendendo un po' dopo la caduta di Misano, quindi anche questo sarà un buon test fisico". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 20-Giu-23 15:26